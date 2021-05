Calciomercato Roma, futuro in Premier League | La conferma delle quote

Calciomercato Roma, si allontana uno degli obiettivi giallorossi in mezzo al campo. La conferma arriva dalle quote

La Roma lo ha cercato. O almeno ha sperato di poterlo fare. Soprattutto perché è uno di quei giocatori che lì, in mezzo al campo, possono fare la differenza. Quantità e qualità. Quegli ingredienti che servono ad una squadra per poter puntare in alto. Anche perché i giallorossi nel reparto hanno molti giovani e serve qualcuno che li possa aiutare a crescere.

Si è pensato, per questo, a Sabitzer, ma secondo i bookmaker inglesi non c’è possibilità che il centrocampista del Lipsia possa arrivare dalle parti di Trigoria. La corsa è a due, in Premier League, tra Manchester. United e Tottenham. Con Tiago Pinto che dovrà per forza di cosa virare verso le altre piste seguite. E sicuramente più sicure.

Calciomercato Roma, tutto su Matic

Adesso l’obiettivo principale diventa il centrocampista del Manchester United Matic. Servono 10 milioni di euro per chiudere. E anche se la Roma, sul mercato, ha idee completamente diverse, uno strappo alla regola potrebbe essere fatto per accontentare José Mourinho. Una trattativa quest’ultima che potrebbe prendere il decollo nelle prossime settimane. Anche perché la stagione del Red Devils è finita ieri con la sconfitta in finale di Europa League.

Da adesso in poi quindi, anche per la squadra di Solskjaer, si potrà iniziare a parlare di mercato. E ascoltare le offerte che potrebbero arrivare. Una sarà sicuramente quella della Roma per il centrocampista. Che non dovrebbe essere declinata anche perché Matic, in questa stagione, il campo l’ha visto poche volte. Potrebbe essere il primo vero affare giallorosso dell’era Mourinho.