Calciomercato Roma, futuro portiere | Corsa a due

Calciomercato Roma, per il futuro portiere ormai è corsa a due. E c’è anche il preferito da Mourinho

La Roma, alla ricerca di un portiere, avrebbe stretto il cerchio. È corsa a due ormai per il futuro numero 1 giallorosso. Tutte le altre piste, che fino al momento erano state seguite, sono ormai indietro nelle gerarchie di Tiago Pinto. E soprattuto di Mourinho, che avrebbe un preferito. Né Silvestri, né Cragno, né Gollini e nemmeno Musso. Si guarda all’estero.

Il tecnico portoghese vorrebbe per la prossima stagione Rui Patricio. Il portiere dei Wolves, dopo l’addio anche di Nuno Espirito Santo, vorrebbe cambiare aria. E la soluzione romana lo stimola, spiega la Gazzetta dello Sport, e allora si potrebbe decidere anche di chiudere nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, enigma attaccante | Le ultime su Belotti e Dzeko

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, “regia” in comune con la Fiorentina: i possibili sviluppi | VIDEO

Calciomercato Roma, Areola seconda scelta

Alle spalle c’è Areola. Il portiere del Fulham che tornerà al Psg perché scade il prestito, non rientra nei piani dei parigini. E la Roma fiuta l’affare. Anche perché, il francese offre garanzie giuste e ha quell’esperienza che serve. In ogni caso, inoltre, potrebbe anche rimanere Fuzato come secondo, con la garanzia di giocare in Coppa nella prossima stagione.

Rimane, in questo contesto, anche la pista che potrebbe portare a Lloris. Ma appare difficile da praticare. La sensazione è che la Roma cercherà in tutti i modi di portare Rui Patricio a Trigoria e qualora non ci riuscisse la soluzione immediata è quella di intavolare una trattativa con il Psg per chiudere Areola. La scelta è tra i due. E la volata finale sembra appena iniziata.