Roma, shooting fotografico per la nuova maglia | C’è un indizio di mercato?

Roma, tutto pronto per la presentazione della nuova divisa da gioco: l’indizio di mercato non è passato inosservato

Roma testimonial Shooting Dzeko / L’era Mourinho sta per aprire iniziare ufficialmente. Manca poco più di un mese all’inizio del raduno di Trigoria, che getterà le basi per una stagione che si preannuncia assolutamente elettrizzante. I tifosi giallorossi fremono all’idea di vedere all’opera la nuova creatura dello Special One: intanto, quest’oggi, alcuni calciatori si sono ritrovati per posare come testimonial nel classico shooting fotografico, che funge da anticamera alla presentazione ufficiale delle nuove divise da gioco.

C’è molta curiosità per capire come si presenterà la nuova maglia targata New Balance, dopo l’interruzione del rapporto con la Nike: quello che è certo, è che Zaniolo, Pellegrini, Mancini e Dzeko sono stati i testimonial della campagna fotografica. E proprio la presenza dell’attaccante bosniaco ha destato un pò di sorpresa: l’ex City sembra essere uno dei principali indiziati a partire, anche perché il legame con l’ambiente non è eccellente come qualche anno fa. Si è vociferato addirittura di una possibile rescissione consensuale del contratto, anche se va ricordato che il tanto atteso faccia a faccia con José Mourinho non è ancora arrivato.

Summit dal quale si capirà meglio il futuro del bomber, il cui volto, intanto, campeggerà nella campagna pubblicitaria di promozione delle nuove divise di gioco. Indizio di mercato o semplice coincidenza? Ai posteri l’ardua sentenza