Roma, effetto Mourinho da capogiro | I Friedkin giocano il jolly

Mourinho e la Roma, tra amore e soldi: la doppia strategia dei Friedkin nella scelta di puntare sullo Special One

Roma Mourinho Friedkin sponsor / Quando i Friedkin hanno deciso di affidare la panchina della Roma ad un tecnico “internazionale” come Josè Mourinho, chiaramente non hanno fatto affidamento solo ed esclusivamente al palmares dello Special One, che tra l’altro è reduce da un’avventura al Tottenham con più ombre che luci.

In una situazione così paradossale da un punto di vista economico, in cui tutti i club del pianeta dovranno cercare a fatica di recuperare il terreno e i soldi persi dalla pandemia, il ruolo giocato dagli sponsor diventa di primaria importanza; alla luce dell’assenza degli spettatori, il merchandising non può prescindere dalla stipula di accordi importanti con le compagnìe più importanti del pianeta.

Il contratto della Roma con Qatar Airways e Hyundaj scade il prossimo anno, e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’approdo di Mou nella Capitale potrebbe avere un ruolo non indifferente nell’orientare positivamente il prolungamento della partnership con questi due colossi mondiali.

Calciomercato Roma, Mourinho boom | I Friedkin gongolano

Merchandising, marketing, brand: termini e concetti ai quali una società come la Roma non può non prestare attenzione, e che potrebbero vivere una fase di crescita e di drastico aumento ( come confermato dalle ultime chiusure della Borsa) non indifferenti. In quest’ottica, i quasi 10 milioni lordi a stagioni che finiranno nelle casse del tecnico lusitano, assumono un valore completamente diverso: un piccolo sforzo, verso quello che potrebbe configurarsi come un orizzonte molto luminoso, sia da un punto di vista economico, che sportivo.