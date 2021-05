Calciomercato Roma, assalto all’attaccante | C’è l’aiuto del capitano

Il giocatore giallorosso, grande amico dell’obiettivo del calciomercato della Roma, potrebbe presto contribuire per il suo arrivo.

Edin Dzeko e Borja Mayoral, sono questi i due attaccanti centrali in rosa sui quali José Mourinho potrà puntare sin dal primo giorno di ritiro. I primi di luglio sia il bosniaco che lo spagnolo saranno a disposizione dello Special One nei primi giorni del raduno di Trigoria. In attesa che vengano scelte e ufficializzate le date del ritiro estivo, la Roma pensa anche al calciomercato in entrata, e proprio a rinforzare il reparto offensivo centrale del campo. In questi ultimi mesi i due candidati principali erano quelli di Dusan Vlahovic e Andrea Belotti, ma se per il primo la strada si è complicata soprattutto per le richieste alte della Fiorentina di Rocco Commisso e del neo tecnico Gattuso, per il secondo adesso la strada potrebbe essere tutta in discesa.

Calciomercato Roma, Belotti si avvicina

Classe ’93, 28 anni il prossimo 20 dicembre, è arrivato il momento per una nuova avventura per il ‘gallo’. Il centravanti del Torino ha comunicato ormai la sua volontà, quella di fare anche un salto di qualità per la propria carriera professionale. La Roma è lì a guardare tutte le evoluzioni, anche dopo la prima offerta formulata ai granata. Cairo sa che questa volta potrà fare bene poco per trattenere l’ex giocatore del Palermo. A questo punto, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbe entrare in campo anche il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, nonché grande amico di Belotti. Il bomber del Toro, in scadenza a giugno 2022, aveva accettato di non partire 4 anni fa ma adesso è arrivato il momento dei saluti, rifiutando la proposta di rinnovo proposta da Cairo. E’ proprio con quest’ultimo che Tiago Pinto dovrà trovare l’accordo per prendersi l’attaccante, che è anche un obiettivo del Milan.