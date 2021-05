Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Sorpresa tra i pali

By

Calciomercato Roma, i giallorossi cercano da tempo un profilo per l’estremità difensiva. Tanti, finora, i nomi sondati.

Pau Lopez, in questi due anni, non ha assolutamente convinto, né tantomeno dimostrato di valere i quasi 30 milioni di euro sborsati nelle casse del Betis due anni or sono.

L’importante stipendio percepito impedisce di credere che i giallorossi possano convincersi a trattenere il numero 13 come secondo portiere e, nei prossimi mesi, si cercherà di piazzarlo, pur sapendo dell’impossibilità di non imbattersi in una minusvalenza.

Quello dell’estremità difensiva risulta essere, al momento, uno dei ruoli maggiormente indiziati a vivere una vera e propria epurazione. Mirante lascerà la Capitale a fine giugno, dopo la scadenza del suo contratto, e la stessa sorte sembra spettare anche a Farelli.

Le buone prestazioni nel finale di stagione da parte di Fuzato, invece, lasciano ipotizzare che il brasiliano possa essere confermato come seconda scelta.

Ora come ora, dunque, diviene fondamentale scegliere bene il titolare del reparto per le prossime stagioni, nella speranza che possa riportare una fiducia ed un entusiasmo ormai assenti dai tempi di Alisson.

Calciomercato Roma, si avvicina Dragowski?

Nonostante l’insistenza delle ultime settimane circa l’interesse dei capitolini per Rui Patricio, la Gazzetta dello Sport ha riportato un’indiscrezione relativa al monitoraggio di un “goalkeeper” militante nel nostro campionato.

Con l’arrivo di Gattuso alla Fiorentina, infatti, la squadra toscana potrebbe vivere un’estate di grandi cambiamenti, a partire proprio dal portiere.

L’ex Napoli predilige elementi che sappiano costruire bene con i piedi e, per tale motivo, avrebbe già fatto sapere di preferire un altro giocatore al posto di Dragowski.

Commisso e Pradè hanno messo gli occhi su Cragno del Cagliari e, di conseguenza, il polacco è finito sul mercato.

Accostato alla Roma già qualche mese fa, il suo nome potrebbe dunque finire nuovamente sul taccuino dei seguiti da parte di Tiago Pinto. Seguiranno aggiornamenti.