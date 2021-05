Calciomercato Roma, tutto fatto | Salta il colpo a zero

Calciomercato Roma, è tutto fatto. Salta ufficialmente il colpo a zero che era stato pensato da Tiago Pinto.

La Roma ci aveva pensato. Soprattutto perché, essendo in scadenza di contratto, sarebbe potuto arrivare a parametro zero. Un elemento sicuramente affidabile che avrebbe fatto al caso dei giallorossi. Ma pochi minuti fa è arrivata invece la conferma: l’Inter ha esercitato l’opzione unilaterale per il rinnovo nei confronti di Danilo D’Ambrosio.

Non è detto, senza dubbio, che l’esterno rimanga ancora all’Inter nella prossima stagione. Ma adesso chiunque fosse interessato al giocatore dovrà parlare con l’Inter che qualcosa, per il cartellino, chiederà. Una trattativa questa che non interessa la società giallorossa, che ci avrebbe pensato solamente nel caso potesse arrivare a D’Ambrosio a parametro zero. In questo modo, non ha molto senso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, riscatto in bilico | Il Milan ci prova

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio UFFICIALE | Il tweet giallorosso

Calciomercato Roma, salta D’Ambrosio

Salta D’Ambrosio quindi, ma senza dubbio la Roma in difesa dovrà intervenire. Anche perché le partenze di preannunciano tante. Oltre già quella ufficiale di Bruno Peres, hanno il foglio di via in mano Fazio, Juan Jesus e Santon. Senza contare che anche Reynolds sicuramente partirà per fare esperienza in qualche altra squadra visto che è sembrato ancora acerbo per il giallorosso.

L’esterno nerazzurro, nel complesso, era una buona alternativa. Ma il momento delicato sotto il profilo economico, soprattutto in casa Inter, ha fatto sì che Marotta esercitasse il diritto. Perdere qualunque elemento a parametro zero sembrerebbe un elemento nettamente in controtendenza rispetto a quello che fino al momento è uscito fuori dalle parole e soprattutto dai fatti della società di Viale della Liberazione.