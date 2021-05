Calciomercato Roma, lo vuole Mourinho | Il prezzo è altissimo

Calciomercato Roma, Mourinho vuole rinforzare l’attacco della squadra giallorossa e sembra aver fatto una richiesta specifica.

I Friedkin, dopo aver preso Mourinho come guida tecnica della Roma per i prossimi tre anni, vogliono costruire una squadra che possa tornare a vincere un trofeo che manca ormai da 13 anni.

Lo Special One lo sa e per questo, con un lavoro coordinato con il suo connazionale Tiago Pinto, si sta già muovendo sul mercato per fare in modo di migliorare la rosa, rendendola idonea al suo modo di fare calcio.

In attacco, aspettando di risolvere la situazione legata ad Edin Dzeko, Mou pare abbia fatto una sua prima richiesta sul mercato.

LEGGI ANCHE -> Roma, shooting fotografico per la nuova maglia | C’è un indizio di mercato?

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, svolta Buffon | “Se chiamassero, saremmo interessati”

Calciomercato Roma, torna in auge il nome di Berardi

Come riporta il giornalista portoghese, Pedro Almeida, pare che José Mourinho abbia chiesto alla dirigenza della Roma di prendere Domenico Berardi. Il Sassuolo però, per vendere il giocatore, chiede non meno di 50 milioni di euro.

Un nome, quello di Berardi, che torna fortemente alla ribalta, dopo che era stato vicino ad indossare la maglia giallorossa in diverse occasioni negli scorsi anni. Soprattutto durante l’era Di Francesco. L’attaccante italiano è al Sassuolo da ben 9 anni e vorrebbe cambiare aria, magari per fare quel salto di qualità che in molti gli richiedono.

Nella nuova Roma di Mourinho potrebbe giocare sia come esterno di attacco che, all’occorrenza, come prima punta. La trattativa per portare Berardi nella Capitale, però, pare più complicata del previsto, soprattutto vedendo la cifra così alta richiesta dalla società neroverde.