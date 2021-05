Calciomercato Roma, svolta centravanti | “Non mi muovo, tutte fake news

By

Calciomercato Roma, mentre molte squadre di Serie A ancora non hanno scelto un allenatore, Pinto è da tempo al lavoro per accontentare le richieste di Mourinho.

Dopo il grandissimo entusiasmo iniziale, nella Capitale c’è sempre più fermento e curiosità circa l’approdo del portoghese in città.

Al momento non filtra nessuna notizia e, vista la strategia dei Friedkin, non è da escludersi la possibilità di vedere Mourinho presentarsi a Ciampino improvvisamente.

Se ancora non si sa quando ci sarà la presentazione ufficiale, si può però affermare con certezza che i rapporti tra il mister e Pinto sono ormai vivi da tempo: il dg è sulle tracce di diversi giocatori che possano esaudire i desideri dell’ex Tottenham.

I nomi susseguitisi in queste settimane sono numerosi e sono testimonianza del fatto che a Trigoria si sia alla ricerca principalmente di un portiere e di un centravanti che possa degnamente sostituire Edin Dzeko.

Per quanto l’attenzione stia ricadendo soprattutto su questi due profili, va sottolineato come si stia iniziando però a smuovere qualcosa anche per le zone di difesa e centrocampo.

Lo Special One vorrebbe infatti puntellare la rosa in ogni singolo reparto affinché possa tornare subito competitiva e ambire ai posti aristocratici della classifica.

Calciomercato Roma, si allontana Mauro Icardi

Per quanto concerne la vicenda relativa al centravanti del futuro, a Trigoria sono consapevoli di come si tratterà di una scelta cruciale, dalla quale potrebbero dipendere le ambizioni e il futuro della squadra per i prossimi anni.

Sostituire il bosniaco non sarà facile: in rosa sarà confermato Borja Mayoral, autore di una stagione più che degna ma lo stesso Mourinho sa bene che lo spagnolo, da solo, non basta per evitare di rimpiangere l’ex City.

Per quanto la sortita di quest’ultimo sia meno scontata rispetto a qualche settimana fa, il suo futuro continua a sembrare lontano dalla Città Eterna e ne sarebbero una testimonianza i tanti sondaggi fatti in questi mesi per diversi giocatori che militino nel suo stesso ruolo.

In pole position c’è attualmente Belotti ma va sottolineata anche un’importante svolta sul fronte Icardi. Sull’argentino c’erano (e ci sono) diverse squadre italiane, Milan e Juventus su tutte ma le dichiarazioni social dell’ex Inter hanno sorpreso tutti.

Queste, infatti, le sue parole pubblicate su Instagram: “Ci sono molte fake news su di me. È totalmente falso. Rimango al PSG, io e la mia famiglia siamo molto felici qui, ho un contratto a lungo termine e il mio futuro è al Paris-Saint Germain”.

E infine: “Sono orgoglioso che altre squadre mi cerchino, ma il mio presente e il mio futuro sono qui, amo il club e la città”.