Calciomercato Roma, c’è la svolta: si attende solamente Mourinho

Calciomercato Roma, sarebbe pronto a mettere la firma sul rinnovo: c’è la svolta. Si attende solamente l’ultima parola di Mourinho

C’è la svolta. Che sembrava impossibile almeno fino a un po’ di tempo fa. Ma adesso sembra tutt’altro che lontano il suo futuro da Trigoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, il calciatore si sarebbe convinto a rimanere in giallorosso. E sarebbe pronto di conseguenza a mettere nero su bianco sul possibile rinnovo per un anno, che Tiago Pinto gli ha proposto annunciandolo anche nella sua prima conferenza stampa da general manager giallorosso.

Dopo un lungo tira e molla durato mesi, l’armeno Mkhitaryan avrebbe sciolto le ultime riserve: sì alla Roma ancora per il prossimo anno, convinto dal progetto che la società gli ha messo davanti. Ma non è detta l’ultima parola, perché adesso la palla passa a Mourinho, che vuole capire bene quale possa essere il futuro del calciatore che, ricordiamo, ha avuto degli screzi al Manchester United proprio con il portoghese.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan ha detto sì

La cosa certa però al momento è che Mkhitaryan ha detto sì. Tralasciando quindi, almeno per quanto riguarda il suo punto di vista, tutti i problemi personali che si erano creato con lo Special One in Inghilterra. Un passo avanti importante per un calciatore che nella stagione appena andata in archivio è stato spesso decisivo.

Si attende allora l’ultimo incontro, che dovrebbe arrivare la prossima settimana e che metterà in maniera definitiva la parola fine sulla questione. Con un piccolo particolare però. Da questo momento in poi le cose vanno verso la parte giusta e positiva. Quando tutto sembrava invece che dovesse concludersi con un divorzio e con il Milan pronto a fiutare l’affare. Ma così non dovrebbe più essere.