Calciomercato Roma, colpo vicino per Mou | Tifosi scatenati

Calciomercato Roma, i tifosi non ci stanno: la reazione social al possibile addio del portiere messo nel mirino da Mourinho

Calciomercato Roma Mourinho | Con la posizione di Pau Lopez sempre più in bilico, uno dei nodi da sciogliere in casa giallorossa è quello relativo al nuovo portiere. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe tornata prepotentemente in auge la candidatura di Rui Patricio, che sarebbe entusiasta all’idea di essere allenato dallo Special One.

I contatti tra le parti procedono spediti, e l’accordo con il Wolverhampton potrebbe essere trovato sulla base di un’offerta da 8/10 milioni di euro. Intanto, però, i supporters del club inglese hanno manifestato apertamente il proprio dissenso, inondando il web di messaggi polemici all’indirizzo della società, rea di vendere uno dei calciatori più importanti in rosa.

Rui Patricio alla Roma, calciomercato | La reazione social dei tifosi

Rui Patricio Calciomercato Roma / ” No, grazie”, “Non dovremmo venderlo, perché non riusciremmo ad ottenere qualcosa dalla sua vendita, a causa della sua età, “Personalmente ritengo sia un portiere piuttosto solido, e non vedo l’esigenza di venderlo“, oppure “no, assolutamente no, è una follia“: insomma, l’ipotesi di vedere Rui Patricio lontano dall’Inghilterra sembra proprio non piacere ai tifosi dei Wolves. Staremo a vedere cosa succederà.