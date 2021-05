Calciomercato Roma, doccia gelata | “Voglio restare”

Calciomercato Roma, mentre c’è molta attesa per lo sbarco di Mourinho, si iniziano a muovere i primi passi anche per gli acquisti in vista della prossima stagione.

In un momento molto particolare, in cui si stanno verificando tantissimi cambiamenti sulle panchine della nostra Serie A, la Roma può già pensare invece alla costruzione della rosa futura.

La scelta di ingaggiare lo Special One, infatti, oltre a celare una grande intelligenza mediatica, rappresenta ora anche un sagacissimo colpo arrivato coi tempi giusti, che ha permesso di anticipare una concorrenza che, ora come ora, sarebbe stata molto più agguerrita.

Abbiamo ormai capito e sottolineato come i Friedkin amino operare in modo silente, proteggendo l’ambiente da inutili rumors e badando all’essenzialità delle scelte.

Per quanto non filtrino molte informazioni da Trigoria, però, sicuramente qualcosa bolle in pentola dal momento che l’approdo dell’ex Tottenham in Italia è ormai prossimo. Nelle future settimane, la Roma potrebbe iniziare ad annunciare i primi colpi di questa nuova era.

Sarà fondamentale, ovviamente, cedere chi non sia più indispensabile per poi investire in modo intelligente quanto oculato, cercando di migliorare soprattutto reparti apparsi in grande difficoltà a partire da quello dell’estremità difensiva.

Calciomercato Roma, si allontana Skriniar

Almeno un colpo è previsto però anche per la difesa dal momento che il pacchetto di centrali ha registrato diverse difficoltà quest’anno, molte delle quali sicuramente legate alle problematiche rimediate da Smalling.

Il centrale inglese difficilmente lascerà la squadra ma Mourinho vorrebbe comunque affiancargli un altro profilo che possa vantare una saggezza calcistica simile. Sullo sfondo resta aperta la pista Bailly, profondo conoscitore e amatore del mister portoghese.

Negli scorsi giorni si erano però infittite anche delle voci circa un interesse per l’interista Milan Skriniar, annoverabile sicuramente in quella lista di giocatori che potrebbero lasciare Milano quest’estate a causa delle difficoltà economiche vissute dal club di Zhang.

In un’intervista ai microfoni slovacchi di Sport Aktuality, il numero 37 si è però così espresso: “Voglio restare all’Inter e difendere il titolo vinto, l’ho detto tempo fa. Mai considerati i rumors di una mia partenza”.