Calciomercato Roma, c’è il sorpasso per il portiere | Pronto un quadriennale

By

Calciomercato Roma, i giallorossi si fondano sul portiere argentino. La Capitale diventa la prima possibile destinazione per lui.

Un ruolo dove la Roma deve assolutamente intervenire è la porta. Troppe sono state le difficoltà dei giallorossi in queste ultimissime stagione tra i pali. Dopo aver avuto due portieri forti come Alisson e Szczęsny contemporaneamente, la Roma ha fatto fatica a trovare in questo reparto una certa continuità e solidità.

Olsen, Pau Lopez e Mirante non hanno dato infatti le giuste garanzie e la giusta sicurezza richiesta per un ruolo così delicato. Mourinho vuole lì dietro un portiere che sia affidabile e che magari conosca già il campionato italiano.

LEGGI ANCHE -> Roma, shooting fotografico per la nuova maglia | C’è un indizio di mercato?

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, svolta Buffon | “Se chiamassero, saremmo interessati”

Calciomercato Roma, giallorossi in pole per Musso

Come riporta il giornalista Rudy Galetti, la Roma ha effettuato il sorpasso per accaparrarsi le prestazione di Juan Musso. I giallorossi pare abbiano accelerato nella trattativa con il portiere argentino su cui c’è il forte interesse sia dell’Inter che dell’Atalanta. Per il portiere dell’Udinese, classe ’94, è pronto un contratto quadriennale a 1,8 milioni a stagione.

La Roma sembra quindi fare sul serio per il portiere argentino che tanto ha fatto bene nell’ultima stagione tra i pali della squadra bianconera. Da vedere se la società giallorossa arrivi realmente alle cifre richieste dall’Udinese (non meno di 20 milioni) per fare di Juan Musso il prossimo estremo difensore della nuova Roma di José Mourinho.