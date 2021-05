Calciomercato Roma, Mourinho ha chiamato Ronaldo

Calciomercato Roma, la telefonata di Mourinho a Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese è in uscita dalla Juventus.

Il nome di Cristiano Ronaldo è già stato accostato alla Roma negli ultimi giorni, sempre con grande cautela. Le difficoltà nel portare a termine un’operazione del genere sono molteplici. CR7 difficilmente deciderebbe di non giocare la Champions League e questo è un primo grande problema. Poi ci sono le non secondarie motivazioni economiche. L’ingaggio di 31 milioni all’anno è pesante per tutti i club al mondo allo stato attuale. E alla luce dei conti economici in rosso lasciati da Pallotta a Friedkin e i mancati incassi per via della pandemia di coronavirus sarebbe difficile trovare i fondi per pagare CR7.

Secondo quanto riportato da “La Stampa” oggi in edicola però José Mourinho ama le sfide e un tentativo lo sta comunque facendo. Anche perché con il fair play bloccato e i Friedkin pronti a ricapitalizzare le sorprese possono essere anche dietro l’angolo. Nel calciomercato mai dire mai.

Calciomercato Roma, Mourinho chiama Cristiano Ronaldo

L’arrivo di Massimiliano Allegri alla Juventus sembra chiudere la storia di Cristiano Ronaldo con i bianconeri. L’allenatore, che senza Paratici come direttore sportivo avrà anche più potere nelle decisioni di mercato, vorrebbe ripartire senza l’ingombrante CR7. Sarà però difficile trovare una nuova squadra, ecco perché un altro anno alla Juventus non è comunque da escludere a priori. La Juventus sarebbe comunque pronta a privarsene, forse anche senza chiedere soldi per il cartellino visto l’enorme ingaggio del portoghese.

Secondo l’edizione odierna de “La Stampa” l’interesse della Roma e in particolare di Mourinho sarebbe reale. Lo “Special One” ha infatti chiamato Cristiano Ronaldo negli scorsi giorni per salutarlo e anche per capire di preciso quali sono le sue intenzioni. Un suo eventuale approdo alla Roma sarebbe una soluzione per salvare i vantaggi del Fisco italiano (100mila euro di forfait sui guadagni stranieri), ma l’ipotesi è complessa per mille altri motivi. I più facili da capire sono già stati elencati. Con Mourinho in gioco però, mai dare nulla per scontato.