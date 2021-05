Calciomercato Roma, riscatto in bilico | Il Milan ci prova

Calciomercato Roma, i tanti giocatori rientranti dai prestiti potrebbero divenire interessanti pedine di scambio o validi elementi da mettere sul mercato.

La Roma, dovrà essere molto brava a concretizzare diverse operazioni in uscita, così da ricavare le giuste risorse da investire, considerando che quest’anno non potrà contare nemmeno sui modesti introiti legati alla qualificazione in Europa League.

Con la giusta abilità, Pinto potrebbe ricavare circa 50 milioni di euro dai piazzamenti dei tanti elementi ormai non più importanti all’interno dello scacchiere giallorosso. Alcuni sono rimasti nella rosa anche quest’anno mentre altri ritorneranno nella Capitale dopo aver giocato un anno all’estero.

In particolar modo, mentre sembrano sempre più certe gli addii di Santon, Mirante, Fazio, Farelli ed altri. Ma si attenderà il benestare del mister portoghese per valutare invece l’eventuale cessione dei giocatori che ritorneranno in Italia il prossimo mese.

Ci riferiamo soprattutto ad Under, Florenzi e Kluivert: quest’ultimo sembra aver convinto il Lipsia al riscatto mentre più complicati appaiono i discorsi relativi ai primi due citati.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, assalto all’attaccante | C’è l’aiuto del capitano

Calciomercato Roma, Milan su Under

Per quanto riguarda Under, va detto che il turco non sarà riscattato dal Leicester dal momento che in Inghilterra non è affatto riuscito a ritrovare la sua miglior versione.

Il numero 17 rientrerà dunque tra le fila capitoline fra circa un mese e, solo allora, potrà essere valutato da Mourinho, cui spetterà il delicato compito di stabilire se valga la pena trattenerlo o se convenga maggiormente cederlo.

Su di lui, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, c’è da tempo l’interesse del Milan. Maldini, infatti, avrebbe individuato in Under un ottimo profilo per la rosa di Pioli.

I giallorossi lo valutano circa 15 milioni di euro ma la riuscita della trattativa, oltre che dall’eventuale nulla osta dello Special One, dipenderà anche dalla situazione Brahim Diaz.

I rossoneri, infatti, vorrebbero riscattare lo spagnolo dal Real senza però spendere molto: qualora si riuscisse a trovare un accordo con le merengues, la pista “turca” sfumerebbe. Viceversa, potrebbe essere proprio il balcanico a prendere l’eredità del giovane talento iberico.