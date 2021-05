Calciomercato Roma, accordo per 18 milioni | Ecco quando firma

Il primo colpo della Roma di Mourinho sul calciomercato potrebbe arrivare molto presto. Ecco le ultimissime

Ancora nessun colpo in entrata da quando José Mourinho è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore della Roma, ma presto di movimenti ce ne potrebbero essere molti, sia in entrata che in uscita. Le prime mosse che Tiago Pinto dovrà mettere in atto sono i rinnovi, i colloqui con i vari calciatori, prima Pellegrini e poi Deko, per arrivare alla cessione di tutti gli esuberi e di quei calciatori che il tecnico portoghese non vorrà confermare. Sarà comunque un arduo compito, visto che la Roma già negli anni precedenti ha provato a piazzare tali giocatori.

Calciomercato Roma, in arrivo il primo colpo

Intanto dalla Svizzera arrivano importanti conferme su quello che potrebbe essere il primo annuncio ufficiale, vale a dire Granit Xhaka. L’Arsenal aveva prelevato il centrocampista per 45 milioni di euro dal Borussia Monchengladbach nell’estate del 2016 ma potrebbero arrivare presto i saluti ai Gunners per il giocatore che tanto vuole José Mourinho. Secondo quanto riportato dal portale ‘blick.ch’, è abbastanza probabile che il capitano della Svizzera possa firmare col suo nuovo club già prima del 12 giugno, quando gli elvetici affronteranno il Galles nella prima giornata di Euro 2020. L’accordo potrebbe essere trovato intorno ai 18 milioni di euro più bonus, con i Friedkin pronti a regalare il primo colpo allo Special One.