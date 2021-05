Roma, effetto Mourinho: il titolo in Borsa vola | I dettagli

Roma, la Borsa è in netta ascesa: anche oggi il titolo vola. Le ultime

Roma Mourinho Borsa / Nel momento in cui la Roma ha sciolto le ultime riserve e ha deciso di virare con decisione su Josè Mourinho per rimpiazzare il partente Paulo Fonseca, chiaramente non ha fatto una scelta solo ed esclusivamente di natura tecnica. L’appeal internazionale dello Special One è rinomato, lo si sa, ma quando si affida la propria panchina ad un allenatore così “internazionale”, a beneficiarne non è solo la sfera “tecnica”, ma anche l’indotto economico.

E così, ancora una volta, il titolo della Roma schizza a livelli importanti: + 4,84% rispetto a ieri. Si vocifera di un possibile ingresso in società di nuovi soci, anche se al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione; nelle ultime ore è stato accostato anche Cristiano Ronaldo, e questo potrebbe spiegare, ma solo in parte, il boom, al netto delle oggettive difficoltà che Pinto dovrebbe ( il condizionale è d’obbligo) superare per mettere le mani sul fenomeno portoghese in uscita dalla Juventus.

Roma, Borsa ok | Titoli in rialzo anche oggi

La verità è che l’ambiente giallorosso è galvanizzato come non lo era da tempo. Rispetto all’inizio della settimana, la Borsa ha fatto registrare un aumento vertiginoso ( +40%), che addirittura raggiunge picchi ancora più elevati ( 70%) se rapportato all’inizio del mese. Insomma, Mourinho non ha ancora messo piede a Roma, ma già gli effetti dell’approdo dello Special One sono tangibili: ovviamente i tifosi si auspicano che ciò si possa ripercuotere positivamente anche in campo.