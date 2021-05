Prima vittoria per Mourinho | Il giocatore resta a Roma

Prima vittoria per il tecnico giallorosso che potrà contare sin dal primo giorno sul calciatore giallorosso.

In attesa che il calciomercato apra ufficialmente, i tifosi scalpitano per vedere all’opera la nuova Roma di José Mourinho. Il tecnico portoghese è atteso per fine giugno, al massimo i primi giorni di luglio, e tutti i giocatori sono in allerta, in quanto le sue scelte potrebbero essere imprevedibili. Si ripartirà sicuramente da Nicolò Zaniolo, il quale sta letteralmente scalpitando per il rientro. Farà parte della rosa sin dal primo giorno di ritiro, visto che per lui ormai gli Europei sono solo un lontano ricordo. Si ripartirà dal giovane calciatore reduce da un brutto infortunio, ma non solo perché per il tecnico portoghese potrebbero arrivare presto altri grandi notizie.

Mourinho si tiene stretto Ibanez, ecco perché

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della federazione brasiliana, il difensore brasiliano Roger Ibanez non sarà convocato dal Brasile Under 23 in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo, che si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto prossimi. Il comunicato ufficiale riporta come il difensore giallorosso per infortunio (almeno ufficialmente) non potrà essere disponibile e al suo posto, invece, è stato convocato il centrale dello Shakhtar Donetsk Vitão. Insomma una prima vittoria per Mourinho che potrà contare anche sul giocatore classe ’98 sin dal primo giorno di ritiro. Potrebbe essere presa presto la stessa decisione anche su Gonzalo Villar e Borja Mayoral, che potrebbero partecipare alle Olimpiadi con la Spagna.