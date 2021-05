Calciomercato Roma, colpo a zero | Bruciato il Fenerbahce

Calciomercato Roma, arrivano conferme sul colpo a zero. Bruciato il Fenerbahce nella concorrenza al difensore svincolato

Arrivano conferme. Importanti. Forse decisive. E sarebbe davvero un colpo da novanta. Pensabile solamente perché sulla panchina della Roma siede José Mourinho. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del rapporto che il tecnico portoghese ha con il difensore che ha deciso, dopo un lungo periodo, di non rinnovare con il Bayern Monaco e quindi di svincolarsi. Boateng, stimato dall’allenatore portoghese, vuole cambiare vita. E per farlo saluterà la Germania.

Sembrava impensabile, ma adesso anche dalla Turchia confermano che il difensore è a un passo dalla Roma. Perché su di lui c’era anche il Fenerbahce: ma la società si sarebbe sentita rispondere che ormai avrebbe preso una decisione. Quella di abbracciare Mourinho nella sua seconda avventura italiana. E soprattutto quella di giocare per il portoghese che quando sedeva sulla panchina del Manchester United lo aveva chiamato con insistenza.

Calciomercato Roma, il retroscena con Boateng

Proprio Boateng, qualche stagione fa, aveva svelato di aver chiamato Mourinho dopo che lo Special One aveva mostrato un interesse concreto nei suoi confronti. Quella trattativa, impostata diversi anni fa, non andò a buon fine. Ma la stima, reciproca, è rimasta. E finalmente questo lungo corteggiamento si potrebbe materializzare adesso. Tutti insieme a Trigoria, per far sognare i tifosi giallorossi.

Rimane da capire e da sviluppare, nel caso fosse davvero così, come la Roma pensi di pagare l’ingaggio di Boateng che nell’ultima stagione ha percepito 11 milioni di euro al Bayern. Servirà uno sforzo da entrambe le parti, magari allungando il contratto. I giallorossi, dalla loro, hanno la possibilità di prendere Boateng e avere delle agevolazioni sull’ingaggio per via del Decreto Crescita. Una trattativa che davvero sembrava impossibile, ma che invece, adesso, sembrerebbe a un passo dal concretizzarsi. Magia Mou.