Calciomercato Roma, Inzaghi lo vuole | Intrigo con scambio: paga il PSG

Calciomercato Roma, il nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha espresso un desiderio e Marotta proverà ad accontentarlo: c’è anche il PSG di mezzo.

Sono giorni di calciomercato caldissimi, soprattutto per quanto riguarda gli allenatori. Il presidente Friedkin ha fatto una gran mossa bruciando la concorrenza e anticipando i tempi con l’ingaggio di Mourinho, che altrimenti sarebbe stato conteso con maggiore forza anche da altri club. Mourinho è rimasto affascinato dalla presidenza giallorossa e ha potuto pianificare in anticipo rispetto ad altri club di Serie A le mossa da fare sul mercato.

Mosse che però dipendono inevitabilmente anche da altri club, ecco perché le scelte degli allenatori influenzano anche le trattative di mercato della Roma. Ad esempio nel caso dell’Inter. Dopo l’addio ad Antonio Conte è stato scelto l’ex Lazio Simone Inzaghi come nuovo allenatore. E secondo quanto riportato dai principali quotidiani sportivi oggi in edicola e anche da “Il Romanista”, Inzaghi tra i primi rinforzi da prendere avrebbe chiesto proprio un calciatore di proprietà della Roma.

Calciomercato Roma, Florenzi sostituto di Hakimi: possibilità di scambio

Il calciatore richiesto da Simone Inzaghi è Alessandro Florenzi, nell’ultima stagione in prestito al PSG che può riscattarlo per una somma di 9 milioni di euro. Il dirigente dei parigini Leonardo non pare però intenzionato a fare questa mossa nonostante la buona stagione disputata da Florenzi. L’Inter ha infatti bisogno di soldi ed è partita l’offensiva per Hakimi che è già in uno stato molto avanzato, non manca molto per le firme. La società nerazzurra incasserà una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Tutto cash, senza contropartite.

Soldi con cui l’Inter potrebbe pagare il sostituto, ovvero Alessandro Florenzi, valutato dalla Roma qualcosa in più di 9 milioni di euro. C’è inoltre anche l’ipotesi di uno scambio che Asromalive aveva già anticipato in esclusiva lo scorso 19 maggio: Perisic per Florenzi.

Il nazionale croato è molto apprezzato da José Mourinho che lo aveva convinto tre anni fa a raggiungerlo al Manchester United. L’ex Bayern Monaco rimase molto affascinato dalle parole dello Special One, ma alla fine la trattativa saltò per le richieste troppo alte dell’Inter.