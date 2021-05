Calciomercato Roma, svolta con l’Arsenal | Proposto lo scambio

Calciomercato Roma, svolta con l’Arsenal. Proposto con lo scambio per arrivare al centrocampista. Mourinho in prima linea nella trattativa

Potrebbe esserci una svolta nella trattativa per il centrocampista. Seguita, spiega la Gazzetta dello Sport, in prima persona anche da José Mourinho, in costante contatto con il calciatore che è in ritiro con la sua nazionale in vista degli Europei. La Roma infatti starebbe cercando d’inserire nell’operazione di mercato, uno degli elementi che sono in partenza. Novità che potrebbero far decollare il tutto.

Partiamo da Xhaka, uno dei rinforzi richiesti dallo Special One: l’Arsena vuole 25 milioni per il cartellino. Una cifra che i giallorossi valutano un tantino esagerata. Ma che sicuramente non ha scoraggiato Tiago Pinto, che vuole regalare lo svizzero al tecnico portoghese. Che l’ha espressamente richiesto. Al momento i giallorossi hanno offerte 13 milioni cash più una serie di bonus. Ma l’offerta, nello spazio di qualche tempo, potrebbe essere rimodulata.

Calciomercato Roma, proposto lo scambio

A centrocampo Mourinho vuole gente con una certa fisicità. Ecco perché l’unico sicuro di rimanere, al momento, è Cristante. Ed è anche sotto questo aspetto che deve essere letto l’interessamento per Matic del Manchester United. In mezzo al campo rimane anche in bilico la posizione di Villar (che la Roma comunque vorrebbe tenere) ed è in uscita Diawara, che l’Arsenal, per inciso, ha già cercato. Ed è proprio lui che potrebbe diventare un’importante pedina di scambia.

Il cartellino di Diawara per abbassare le pretese economiche principalmente ma anche perché i Gunners lo hanno avvicinato diverse volte in questo ultimo periodo. Una soluzione che potrebbe sicuramente accontentare tutti. Sia il club inglese. Sia la Roma. Che ormai ha deciso di puntare in maniera decisa lo svizzero. Pronto ad atterrare nella Capitale e cominciare così questa nuova avventura.