Calciomercato Roma, colpo dalla Spagna | Mou sfida il Barcellona

Calciomercato Roma, si infittiscono sempre di più le voci circa l’interesse per un giocatore militante nel campionato spagnolo.

Nonostante il silenzio dei Friedkin, va sottolineato che ai piani alti di Trigoria si è ormai da tempo al lavoro per plasmare nel migliore dei modi la rosa del futuro.

Ribadendo che i neo-proprietari hanno deciso di adottare la strada del silenzio, volta ad evitare fughe di notizie e inutili rumors, non si può escludere, di conseguenza, che Pinto sia da tempo, in modo silente quanto attento, sulle tracce di plurimi profili.

Non è mai arrivata da parte del dg portoghese una conferma o una smentita circa i nomi usciti nelle ultime settimane e non è utopistico credere che i giallorossi possano nelle prossime settimane annunciare almeno un colpo a sorpresa.

I profili seguiti sono plurimi e, dopo i primi casting fatti soprattutto per la porta e l’attacco, si può dire che il taccuino dei dirigenti capitolini attualmente pulluli di elementi che possano plasmare la rosa in più reparti, non solo alle due estremità di campo.

Calciomercato Roma, concorrenza col Barcellona per Gaya

In particolar modo, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i giallorossi starebbero monitorando il profilo del terzino del Valencia, Josè Luis Gaya.

Capitano della squadra iberica, in questi anni, oltre che per le prestazioni, si è sovente distinto per aver declinato le tante offerte recapitategli dai top team.

Alla fine è sempre prevalso quell’amore che ha portato il numero 14 ad essere l’uomo simbolo degli “Els Che” ma che, quest’estate, potrebbe seriamente cambiare aria.

Il portale Don Balon, infatti, ha sottolineato l’importante interesse maturato nei suoi confronti da parte della Roma.

Su di lui ci sarebbe anche il Barcellona la cui ingerenza sembra però paradossalmente non preoccupare. Proprio per il suddetto rispetto per il Valencia, difficilmente Gaya accetterebbe un trasferimento in una squadra rivale come quella di Messi e compagni.

Molto più verosimilmente, invece, il classe’95 potrebbe dire di si alla chiamata di Mourinho, da tempo suo estimatore. Al momento non si riscontrano particolari novità ma la trattativa potrebbe sicuramente decollare nei prossimi giorni.

Si sottolinei, in conclusione, che il costo del cartellino è anche meno proibitivo di quanto si possa credere: per portarlo all’ombra del Colosseo, infatti, “basterebbero” poco meno di 20 milioni. Seguiranno aggiornamenti.