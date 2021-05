Calciomercato Roma, occasione dal Barcellona | Mou fiuta l’affare

Calciomercato Roma, indiscrezione della Spagna: Mourinho avrebbe messo gli occhi su un giocatore del Barcellona

Calciomercato Roma Puig Mourinho / Sono tanti i nomi accostati alla Roma in queste ultime settimane. Da quando è stato annunciato l’approdo di José Mourinho sulla panchina giallorossa, è partito un vero e proprio tourbillon di indiscrezioni e di trattative, presunti o reali che fossero, inerenti i prossimi colpi giallorossi atti a soddisfare le richieste dello Special One.

Interessante, a tal proposito, è la voce che giunge dalla Spagna, e più precisamente da Don Balon: secondo il portale iberico, il tecnico portoghese avrebbe messo gli occhi su Riqui Puig, in uscita dal Barcellona, dove ha definitivamente rotto con l’ambiente.

Il centrocampista, inviso ai senatori blaugrana per il suo atteggiamento spesso non proprio irreprensibile, accusato pubblicamente da Koeman di essere la “talpa” della squadra, ha le valigie pronte: molto probabile una sua partenza in prestito, per farlo crescere e maturare, alla luce dello scarso minutaggio che gli è stato garantito in questa stagione. Vero che ha collezionato 28 presenze, ma molte sono state da subentrato.

Puig alla Roma, calciomercato: assist di Mourinho, lo scenario

Puig Calciomercato Roma / La Roma valuterebbe questa possibilità, anche perché si tratta di un calciatore duttile, dalle potenzialità importanti, e che potrebbe essere valorizzato se allenato da una personalità come Mourinho. Il Barca non vorrebbe cederlo a titolo definitivo, l’ipotesi più probabile resta quella di un prestito: bisogna ancora definire le modalità. Puig piace anche in Bundesliga e in Premier; in Italia la Roma è la soluzione più probabile, ma è ancora lunga la strada.