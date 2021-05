Calciomercato Roma, sogna il ritorno | La posizione della società

Calciomercato Roma, sogna il ritorno in giallorosso: spetta a Mourinho decidere, la società ha preso posizione.

La Roma ha sempre il suo fascino, con José Mourinho ancora di più. Ne sono consapevoli i Friedkin, che hanno così creato questo mix che fa sognare i tifosi e non solo loro. Ci sono infatti anche dei calciatori affascinati dal progetto, che sarebbero ben felici di arrivare a Trigoria.

O, in alcuni casi, tornare. Ed è questo il caso di Kevin Strootman, calciatore amatissimo dai tifosi per la grinta che ha sempre messo in campo. Uno dei centrocampisti più forti visti in giallorosso nell’ultimo decennio, ma che purtroppo non è riuscito a mantenere i suoi livelli di rendimento altissimi dopo il grave infortunio subito proprio in giallorosso.

E in effetti ceduto al Marsiglia, la sua carriera non ha ripreso quota e nell’ultima stagione è tornato in Serie A per vestire la maglia del Genoa, squadra che a un certo punto del campionato era in lotta addirittura per non retrocedere.

Calciomercato Roma, il desiderio di Strootman

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Strootman sarebbe ben felice di tornare alla Roma e si sarebbe esposto in tal senso.

Kevin sarebbe anche disposto a ridursi di un po’ l’ingaggio attuale, con il Marsiglia che lo lascerebbe partire volentieri. Il profilo corrisponde perfettamente a quello che cerca Mourinho a centrocampo, ma a Trigoria sui cavalli di ritorno si riflette sempre un po’ di più. Certo, Mourinho ha grande peso sulle decisioni di mercato e un eventuale suo via libera potrebbe sbloccare la situazione. Ma non sembra questo il caso, visto che i nomi segnalati dall’allenatore portoghese sono altri.