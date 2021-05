Il giocaotore potrebbe arrivare presto nella capitale. Il calciomercato della Roma sta per iniziare.

Si avvicina sempre di più l’apertura ufficiale del calciomercato estivo 2021/2022, con la Roma di José Mourinho a caccia dei primi colpi. Un rinforzo per ogni reparto, almeno questa sembra essere l’idea che i Friedkin e il gm Tiago Pinto hanno concordato con lo Special One. Chissà in che ruolo del campo verrà fatto il grande colpo, ma la sensazione è che potrebbe esserci anche più di uno. Nelle prossime ore intanto Henrikh Mkhitaryan darà la risposta definitiva alla Roma, per capire se scatterà il rinnovo di un’altra stagione a 5 milioni di euro netti. Un reparto che potrebbe essere rinforzato è la difesa, soprattutto al centro, dove Paulo Fonseca quest’anno ha dovuto schierare quasi sempre Bryan Cristante, viste le condizioni di Chris Smalling.

Calciomercato Roma, trattativa avanzata

Da un veterano ad un altro, sembrerebbe un testa a testa tra la Roma e la Lazio per il difensore centrale Jerome Boateng. Il tedesco, svincolatosi dal Bayern Monaco, compierà 33 anni il prossimosettembre ed è un obiettivo sia dei giallorossi che dei biancocelesti. Secondo quanto riportato dal giornalista portoghese Pedro Almeida, però, la trattativa con la Roma sembrerebbe ben avviata. Chissà se sarà lui il primo colpo in difesa della nuova Roma portoghese.