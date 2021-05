Calciomercato Roma, nome nuovo per il centrocampo | Asta in Serie A

Calciomercato Roma, i giallorossi devono rinforzarsi a centrocampo. Mou vuole un calciatore di forte impatto fisico nella mediana.

Più passano i giorni e più si entra nel vivo del calciomercato. Aspettando (tra poco più di 10 giorni) l’inizio degli Europei, le squadre si stanno già muovendo sul mercato per capire quale possa essere il loro primo colpo.

José Mourinho per la sua Roma ha le idee chiare. Vuole giocatori che si sposino alla perfezione con il suo pensiero tecnico e tattico. Inoltre, caratteristica da non sottovalutare, ci sarà da tener conto allo spirito di sacrificio: elemento fondamentale se si vuole giocare per lo Special One.

LEGGI ANCHE -> D’Ambrosio alla Roma, calciomercato | L’annuncio in diretta dell’agente

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, occasione dal Barcellona | Mou fiuta l’affare

Calciomercato Roma, asta per Schouten

Come riporta “Sport Mediaset” la Roma sarebbe una delle squadre interessate al centrocampista del Bologna Jerdy Schouten. Sul giocatore olandese però pare esserci una vera e propria asta. Sulle sue tracce infatti ci sono anche il Milan, che deve trovare un’alternativa valida al duo Kessie-Bennacer, e l’Atalanta, nel caso l’addio di De Roon si tramutasse in realtà.

Il classe ’97 rappresenta un perfetto mix di qualità e quantità. E’ anche un calciatore dalla forte propensione offensiva, anche se le statistiche non gli rendono omaggio (per lui solamente 1 gol in 55 partite in rossoblù).

Il centrocampista olandese ha il contratto in scadenza nel 2024 e resta uno dei giocatori incedibili del Bologna, almeno fino a quando rimarrà Mihajlovic in panchina. Se cambiasse allenatore nella squadra emiliana ci sarebbe già la fila per accaparrarsi il 24enne ex Excelsior Rotterdam.