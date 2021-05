Calciomercato Roma, tutti lo vogliono | Derby per il difensore

Calciomercato Roma, è asta con la Lazio per il difensore tedesco. Mourinho prova ad essere l’arma vincente nella scelta finale.

La Roma non vuole perdere troppo tempo. I Friedkin sanno che prima riescono a regalare i giusti acquisti sul mercato a Mourinho, prima si riescono a mettere le basi (si spera vincenti) in vista della prossima stagione.

Intanto lo stesso Special One e il suo connazionale Tiago Pinto si stanno iniziando a muovere nell’individuare i calciatori giusti per la nuova Roma. Uno degli acquisti che molto probabilmente verrà fatto è il difensore centrale. José vuole un calciatore, in quella zona di campo, che sia esperto, forte fisicamente e bravo a far ripartire l’azione da dietro.

Calciomercato Roma, per Boateng è sfida con la Lazio

Un calciatore che rispecchia le caratteristiche dette prima è sicuramente Jerome Boateng. Il 32enne difensore del Bayern Monaco va tra un mese esatto in scadenza di contratto con la squadra tedesca, e dietro di lui ci sono molte squadre tra cui la stessa Roma.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, a Boateng stuzzica molto la destinazione giallorossa, esattamente come essere allenato da Mourinho, che per lui è in assoluto una garanzia. Il difensore tedesco però vuole prendersi tutto il tempo necessario prima di fare una scelta importante considerando anche l’età.

Per la prima volta poi, dopo tanto tempo, non avrà neanche gli impegni con la sua Nazionale, visto che non è stato convocato per l’Europeo. Quindi ci penserà su, senza fretta, anche perché potrebbe esserci un vero e proprio derby per accaparrarsi le prestazioni di Boateng.

Il Corriere dello Sport riporta, infatti, che anche la Lazio si è informata sulle condizioni economiche richieste da Jerome. Quest’anno per lui 29 presenze in Bundesliga e 7 in Champions, dove ha proprio affrontato i biancocelesti. Per la Lazio sarebbe un gran colpo, considerando che dovrebbero fare le valigie sia Patric che Radu, mentre Hoedt ha già salutato Formello.

Insomma si prospetta un interessante derby della Capitale per Jerome Boateng.