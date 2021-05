Calciomercato Roma, asta per Dzeko | Non solo Galaxy

Possibile sorpresa nel reparto offensivo della Roma. Il Calciomercato potrebbe offrire una nuova soluzione ai giallorossi.

Il calciomercato della Roma ufficialmente non è ancora iniziato, così come anche quello delle altre squadre. I giallorossi però sembrano avere le idee ben chiare sul come e dove intervernire nei vari reparti del campo. Su dictat di José Mourinho, il general manager Tiago Pinto proverà ad accontentarlo, anche se non sarà semplice. Il portiere è un obiettivo concreto, così come il difensore centrale, per il centrocampo Xhaka è un nome molto concreto, mentre per il ruolo di attaccante rimane Andrea Belotti l’obiettivo, ma non si escludono nuovi nomi.

Calciomercato Roma, sirene turche per Dzeko

Intanto in uscita, come riportato dal sito turco ‘fotomac.com.tr’, ci sarebbe Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha ancora un altro anno di contratto con la Roma a 7,5 milioni di euro netti a stagione, l’ultima in teoria, ma i giallorossi così come è successo nelle scorse sessioni di calciomercato, potrebbero cedere il centravanti, in attesa che ne arrivi uno nuovo, a prescindere dalla sua possibile partenza, proprio per liberarsi di un ingaggio pesante. Secondo il noto sito Dzeko sarebbe il primo nella lista per l’attacco del Fenerbahce, che cerca un centravanti e ha individuato nell’ex City l’obiettivo principale. Su di lui ci sarebbero anche sirene americane, con i Los Angeles Galaxy dalla MLS pronti a fare la loro proposta.