Notizia importante per il calciomercato Roma in uscita, con una possibile svolta nelle prossime settimane

La stagione 2020/21 si è chiusa ufficialmente ieri con la vittoria del Chelsea in Champions League, ma tra pochi giorni il calcio giocato tornerà nuovamente protagonista con l’inizio di Euro 2020. Come sempre accade in questi frangenti, l’interesse di chi compra è cercare di chiudere qualche operazione prima della competizione, mentre chi vende spesso preferisce aspettare, nella speranza di poter sfruttare la vetrina internazionale per strappare un prezzo maggiore. Per quanto riguarda la Roma, Tiago Pinto spera di mettere a segno qualche colpo prima della metà di giugno e i nomi più caldi restano quelli di Koopmeiners, Xhaka e Rui Patricio.

Calciomercato Roma, Pau Lopez interessa al Lille

Sul fronte portiere, incassato il sì del portoghese, la dirigenza spera di riuscire a sfoltire il roster attuale, decisamente affollato. In tal senso, notizie incoraggianti arrivano dalla Francia. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, il Lille dopo la partenza di Maignan ha confermato il proprio interesse nei confronti di Pau Lopez. A complicare le cose c’è, tuttavia, la recente operazione alla spalla del portiere giallorosso, che resterà ai box almeno fino a metà luglio.

Anche per questo, confermano le informazioni in nostro possesso, i campioni di Francia non hanno ancora tradotto il loro interessamento in un’offerta ufficiale. Prima di muovere passi concreti in tal senso, la dirigenza transalpina vuole monitorare l’evoluzione del recupero, non tralasciando anche altre piste per la propria porta.