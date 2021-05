Calciomercato Roma, messaggio d’amore a Mourinho: “Mi ha reso orgoglioso”

By

Calciomercato Roma, il centrocampista ha parlato del suo rapporto con Mourinho: “Mi ha reso orgoglioso”. Messaggio d’amore allo Special One

Secondo i rumors di mercato è uno degli obiettivi della Roma per la prossima stagione. E a quanto trapela anche dalle parole del diretto interessato, qualora la società giallorossa fosse davvero interessata, prenderebbe il primo aereo disponibile per legarsi, ancora una volta, a José Mourinho. Questo si sapeva comunque. Ma adesso, dal ritiro della nazionale danese, il centrocampista del Tottenham Hojbjer, ha mandato un ulteriore segnale.

“Ci siamo sentiti quando è stato licenziato. E quello che mi ha detto mi ha reso davvero orgoglioso. Lo porterò con me per il resto della mia vita. E gli auguro tutto il bene del Mondo e di vincere sempre. Ovviamente non quando giocherà contro di me”.

Calciomercato Roma, apertura totale

Le parole di Hojbjerg sono un’apertura totale nei confronti della Roma. Non c’è altra interpretazione. Certo, bisogna capire se ci sono i margini di una possibile trattativa con il Tottenham, che per il cartellino, come anticipato, spara alto. Un’operazione che si potrebbe concludere magari inserendo qualche possibile contropartita tecnica che potrebbe andare a genio agli Spurs.

Il nome potrebbe essere quello di Diawara, che in Premier League è molto seguito ed ha estimatori. C’è anche l’Arsenal sulle tracce del centrocampista giallorosso che lo vorrebbe nella trattativa che potrebbe far atterrare nella Capitale lo svizzero Xhaka. Ma senza dubbio Hojbjerg rimane un reale obiettivo di Tiago Pinto. E Mourinho sarebbe davvero contento di poterlo allenare.