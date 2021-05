Calciomercato Roma, nuova idea in attacco | Conferme dal Brasile

Calciomercato Roma, nuova idea per l’attacco giallorosso. Le conferme importanti arrivano dal Brasile. Offerta già presentata

Spunta la nuova idea per l’attacco giallorosso. Le conferme arrivano direttamente dal Brasile e sono riportate anche dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Che si spinge addirittura avanti, spiegando come Tiago Pinto avrebbe già presentato un’offerta per il calciatore. Ma che per il momento è stata rispedita al mittente perché ritenuta troppo bassa.

Il nuovo interesse sarebbe per il calciatore dell’Hoffenheim Joao Klauss: Classe 1997, ha un contratto in scadenza a giugno del 2022. Tiago Pinto avrebbe proposto ai tedeschi 6 milioni di euro per il cartellino. Ma avendo una clausola rescissoria di 7,5 milioni, l’offerta sarebbe stata rifiutata immediatamente. Anche se rimangono aperti i margini per la trattativa.

Calciomercato Roma, c’è l’interesse per Klauss

Klauss ha girato mezzo Europa. E sarebbe sicuramente l’elemento che andrebbe a completare il reparto giallorosso per la prossima stagione. Nell’ultima ha giocato in Belgio, allo Standard Liegi, segnando 5 reti. E ha già assaporato anche il campionato finlandese, nel 2018 con l’Hjk Helsinki, e quello austriaco, con il Lask Linz. Nel primo caso ha anche vinto lo scudetto.

Un passato nelle giovanili del Gremio, non è sicuramente un bomber da 20 gol a stagione, ma senza dubbio ha delle caratteristiche importanti che possono aiutare in alcuni frangenti della partita. Alto 1,90, potrebbe essere sicuramente uno dei sostituti naturali di Dzeko magari a gara in corso. L’anno scorso, proprio per questo, anche il Milan ci aveva pensato. Ma poi non riuscì a portare a termine la trattativa. Quest’anno però è pronta a provarci la Roma. Convinta forse di mettere a segno il colpo.