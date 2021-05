Per finanziare il calciomercato Roma in entrata, la dirigenza avrà bisogno di mettere a segno qualche plusvalenza, le ultime dalla Premier

A caccia di rinforzi importanti da regalare a José Mourinho, la Roma è molto attiva anche sul calciomercato in uscita. Complice la situazione finanziaria e gli effetti economici della pandemia, la dirigenza giallorossa spera di riuscire a piazzare qualche esubero di rientro, ma anche ad ottenere plusvalenze importanti con giocatori che hanno fatto parte della rosa in questa stagione. Prima di arrivare a cedere qualche pilastro, Tiago Pinto e il suo staff ascolteranno offerte per i calciatori non considerati titolarissimi e che hanno deluso in questa annata.

Calciomercato Roma, Pedro piace in Premier

Tra questi profili, c’è sicuramente anche quello di Pedro. Arrivato a costo zero la scorsa estate, l’attaccante spagnolo è finito, secondo ‘fichajes.net’, nel mirino dell’Everton. L’ex Chelsea piace molto a Carlo Ancelotti e, secondo il portale iberico, potrebbe portare nelle casse giallorosse circa 10 milioni di euro. Un affare che, se dovesse andare in porto, farebbe registrare a bilancio una plusvalenza totale.