Calciomercato Roma, ha detto sì | Il portiere vicino a diventare giallorosso

Calciomercato Roma, da risolvere al più presto per i giallorossi il nodo che riguarda il portiere. Sembra ben avviata intanto una trattativa.

Che la Roma abbia urgente bisogno di un portiere affidabile non ci piove. Lo sanno bene sia Tiago Pinto che José Mourinho. Entrambi, già al lavoro da qualche giorno sul fronte mercato, stanno vagliando i possibili nomi per la porta.

Un nome che circola fortemente in questi giorni è quello di Rui Patricio. L’estremo difensore del Wolverhampton piace molto a Mourinho, soprattutto per la sua esperienza e la sua affidabilità tra i pali.

Calciomercato Roma, Rui Patricio ha detto sì

Come riporta stamani il Romanista, Rui Patricio ha detto sì alla Roma. Il portiere portoghese avrebbe dato il suo consenso a venire nella Capitale, e sarebbe felice di vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione oltre ad essere allenato da Mourinho.

Il costo del cartellino del portiere 33enne dovrebbe aggirarsi intorno ai 5/6 milioni di euro. Gli stessi che la Roma spera di ricavare dalla cessione di Olsen all’Everton di Ancelotti. Insomma Rui Patricio è senza dubbio un nome caldo per la porta giallorossa, ma non è l’unico.

La Roma infatti sta cercando di capire se ci sono dei margini di trattativa per arrivare a Musso o Gollini. Per i due portieri, le rispettive squadre (Udinese e Atalanta), hanno richiesto molto più di venti milioni. Troppi per la società giallorossa, che non vuole e non può spendere un patrimonio per l’acquisto del portiere.

Infine, rimanendo in tema di estremi difensori, c’è da segnalare l’addio ad Antonio Mirante, che il prossimo 30 giugno va in scadenza di contratto e la Roma non lo rinnoverà.