Calciomercato Roma, rinnovo Mkhitaryan | 48 ore per svincolarsi

Calciomercato Roma, 48 ore cruciali per il futuro di Henrikh Mkhitaryan. O si svincola o si lega alla Roma per i prossimi due anni.

Il mercato inizia fra poco più di un mese, ma la Roma si sta già muovendo in vista della prossima stagione. Mourinho e Pinto stanno lavorando in maniera coordinata per individuare i calciatori giusti da inserire nell’organico giallorosso.

Intanto però tiene banco la questione legata ai rinnovi. Uno di questi è quello di Henrikh Mkhitaryan. L’attaccante armeno, che tanto ha fatto bene in quest’ultima stagione con la Roma, si trova davanti ad un bivio importante: svincolarsi dalla squadra giallorossa o rimanere ancora nella Capitale alla corte dello Special One?

Calciomercato Roma, ancora incerto il futuro di Mkhitaryan

La Roma è alle prese in questi giorni con la conferma o meno di Henrikh Mkhitaryan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’armeno ha tempo fino alla mezzanotte di domani per svincolarsi dalla Roma con un pec, in cui nel caso va comunicata la volontà di non avvalersi della clausola di rinnovo automatico del contratto. La stessa clausola è già scattata e la società giallorossa l’ha resa subito operativa.

Nel frattempo la Roma ha cercato di convincere l’armeno a restare ancora in giallorosso, proponendogli un anno in più di contratto (a 3 milioni di euro più 1 di bonus a stagione). Alla base di questo nuovo contratto (1+1) ci sarebbe un’opzione di rinnovo, alla fine della prossima stagione, facilmente raggiungibile, visto che le condizioni sono alquanto agevoli.

Ora non rimane che aspettare la mezzanotte di domani per scoprire la risposta di Mkhitaryan.