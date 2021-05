Il ritorno nella capitale per il giocatore della Roma potrebbe essere solamente temporaneo. Ecco le ultime sul suo futuro.

Tutta da costruire la nuova Roma di José Mourinho, e sarà lo stesso tecnico portoghese in prima persona a capire chi sarà confermato e chi no. In primis l’obiettivo della società giallorossa, dopo i saluti degli ormai svincolati Jesus, Peres, Mirante e Farelli, è quello di andare a piazzare tutti gli esuberi rimasti, che oltre a non essere pochi pesano pesantemente sul bilancio del club capitolino. Poi ci sarà il tempo per i rinnovi, in primis quello di Lorenzo Pellegrini, il quale verrà discusso da Tiago Pinto dopo l’Europeo, e poi quello degli acquisti, anche se non c’è una vera e propria scala gerarchica da questo punto di vista.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, asta per Dzeko | Non solo Galaxy

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, trattativa ben avviata per il difensore | I dettagli

Calciomercato Roma, le ultime su Cengiz Under

Per quanto riguarda le uscite, potrebbe far ritorno nella capitale, ma solamente per poco, Cengiz Under, il quale non verrà riscattato dal Leicester. La Roma sta cercando una soluzione idonoea per l’esterno offensivo turco, e secondo quanto riportato dal sito ‘milliyet.com.tr’, il giocatore potrebbe far ritorno in turchia, questa volta però al Fenerbahce. Soprattutto nella liga turca avrebbe quella continuità che non ha avuto in questi ultimi due anni. La soluzione però non sarà facile trovarla, visto che la Roma lo vorrebbe cedere a titolo definitivo, mentre il club lo vorrebbe in prestito.