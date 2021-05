Calciomercato Roma, bomba Xhaka | L’annuncio del giocatore

Calciomercato Roma, il centrocampista si espone dal ritiro della sua nazionale. Ecco le parole di Xhaka, obiettivo giallorosso

Si espone Xhaka. E lo fa direttamente dal ritiro della sua nazionale. Sta preparando l’Europeo il centrocampista dell’Arsenal. Ma senza dubbio la testa è anche all’interesse della Roma. Che lo vorrebbe portare a Trigoria per regalarlo a Mourinho, suo grande estimatore. Senza giri di parole, ha spiegato ai media svizzeri: “Certo che ho letto delle voci. Ma ora sono concentrato al cento per cento sulla nazionale. Quando sarà il momento però di parlare di trasferimento io ci sarò”.

E poi: “Quello che ha detto Mourinho mi rende orgoglioso, perché tutti sanno quello che ha vinto e quello che ha fatto. Lui sa come vincere i titoli. Basta solamente guardare quello che è riuscito a fare nella sua carriera”.

Calciomercato Roma, tutto su Xhaka

La trattativa prosegue. E sembrerebbe anche ben avviata per il centrocampista svizzero. La Roma vuole portarlo a Trigoria e sarebbe pronta a mettere sul piatto anche il cartellino di Diawara. Ovviamente, con l’Europeo in mezzo, non è facile chiudere in breve tempo le trattative. Ma sicuramente la manifestazione continentale darà l’opportunità di vederlo ancora di più da vicino.

Le parole di Xhaka sono fondamentali. Ed essendo ormai noto l’interesse della Roma sul centrocampista, potrebbero dare un’accelerata decisiva. Sarebbe un bel colpo, che andrebbe a rinforzare un reparto che ha bisogno di gente esperta. E soprattutto di elementi che riescono ad abbinare qualità e quantità. Xhaka è, senza nessuna ombra di dubbio, uno di questi.