Convocazioni Italia Euro 2020, Mancini ne fa fuori 7 | Ecco i nomi

Tutto pronto per l’inizio di Euro 2020, ma intanto il ct Mancini ha preso altre scelte per le convocazioni definitive.

Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha diramato la lista che comprende i 28 giocatori che faranno parte della seconda parte del ritiro in vista dell’Europeo, che inizierà proprio venerdì 11 giugno con il debutto dell’Italia contro la Turchia. In questa seconda selezione sono stati fatti fuori già sette calciatori che non prenderanno parte dunque ad Euro 2020. Gli azzurri si raduneranno domani all’Hotel Parco dei Principi di Roma per poi successivamente proseguire il ritiro a Coverciano. Da segnalare che i finalisti, nonché campioni d’Europa con il Chelsea, Emerson Palmieri e Jorginho, avranno un giorno in più di riposo, pertanto raggiungeranno i connazionali martedì e non domani.

Convocati Italia Mancini Euro 2020

Tornando agli esclusi, non ci sono il portiere Cragno, i difensori Biraghi e Ferrari, il centrocampista Castrovilli e gli attaccanti Grifo, Kean e Raspadori, quest’ultimo convocato però per l’Europeo Under 21, con in campo l’Italia domani contro il Portogallo, gara valevole per l’accesso alle semifinali. Il commissario tecnico Mancini avrà tempo poi fino a martedì (entro la mezzanotte) per ufficializzare la lista definitiva dei 26 giocatori disponibili per tutta la competizione. Per quanto riguarda la Roma ci sono Mancini, Spinazzola, Cristante e Pellegrini. C’è anche Florenzi, che fino al 30 giugno è un giocatore del PSG.

CONVOCATI MANCINI EURO 2020

Portieri: Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino);

Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi (Paris Saint Germain), Mancini (Roma), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Sensi (Inter), Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Politano (Napoli).