Calciomercato Roma, cessione da 50 milioni | Insidia per Belotti

Calciomercato Roma, c’è una forte concorrenza per prendere il “Gallo” Belotti. Anche un’altra squadra è sulle sue tracce.

La Roma sta già pensando alla prossima stagione. Mourinho vuole degli sforzi sul mercato da parte della società giallorossa, soprattutto sul fronte d’attacco. Nelle ultime due stagione la squadra capitolina ha realizzato troppo poco in relazione a quanto creato.

Questa è un dato molto interessante ed è un problema da risolvere al più presto. Lo Special One lo sa e per questo ha chiesto ai Friedkin di intervenire in maniera decisa in quella zona del campo.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, soldi pesanti dalla Premier League | Mourinho vacilla

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, giornata decisiva: Zenit e Monaco in pressing

Calciomercato Roma, c’è anche l’Atalanta in pressing su Belotti

La Roma è intenzionata ad avere 3 prime punte il prossimo anno. Con il rinnovo del prestito dal Real Madrid di Borja Mayoral e la probabile conferma di Edin Dzeko alla corte di Mourinho, manca un acquisto che possa portare in dote alla causa giallorossa molti gol.

Uno degli obiettivi della prossima Roma di Mourinho sembrerebbe essere il centravanti del Torino, Andrea Belotti. A quanto apprende l’Adnkronos, però, la società giallorossa potrebbe trovare una forte concorrenza da parte dell’Atalanta.

La squadra di mister Gasperini sta seguendo da vicino il giocatore e sarebbe pronta a prenderlo in caso di cessione di Duvan Zapata che ha molti estimatori, soprattutto all’estero (la sua quotazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro). Il Milan invece ha dirottato i suoi interessi su altri profili come quello del francese Giroud.

Belotti va in scadenza di contratto nel 2022 e Cairo sa che, se vuole farci qualcosa dalla cessione del suo centravanti, dovrà per forza di cose venderlo in questa sessione del calciomercato.

Il giocatore dal canto suo starebbe pensando seriamente di andare via da Torino e di fronte ad un’offerta di 25 milioni Cairo potrebbe dare il via libera al trasferimento. Per ora la Roma è arrivata ad offrirne 15 di milioni, più un contratto importante al calciatore.

Chissà però se intorno a lui si verrà a creare un’asta che potrà fare alzare il prezzo ulteriormente.