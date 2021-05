Calciomercato Roma, duello con la Lazio | A 30 milioni si chiude

Calciomercato Roma, attacco da rinnovare: testa a testa con la Lazio per il gioiello del Sassuolo. Le ultimissime

Calciomercato Roma Lazio Boga | Con il futuro di Pedro e di Dzeko ancora tutto da scrivere, la Roma ha cominciato a scandagliare il mercato alla ricerca di possibili soluzioni offensive. Sono tanti i nomi sull’agenda di Tiago Pinto, ma ce n’è uno nelle ultime ore che è tornato prepotentemente in auge: si tratta di Jeremie Boga, che piace molto ai capitolini, già da un paio di stagioni.

Il classe ‘97, al netto degli infortuni che ne hanno pesantemente condizionato la tenuta atletica quest’anno, ha comunque disputato una buona stagione: sono 4 i goals messi a segno in 27 partite, a cui vanno aggiunti 2 assist. Un bottino che a prima vista può sembrare “magro” per un attaccante, ma che non tiene conto dell’importanza rivestita dall’esterno nella manovra dei neroverdi, assolutamente provvidenziale. Le prestazioni del francese non hanno di certo lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, al punto che sia la Lazio che la Roma avrebbero effettuato dei sondaggi.

Boga alla Roma, calciomercato | Sfida alla Lazio: servono 30 milioni

A rivelarlo è calciomercato.it, che spiega come le richieste del Sassuolo si attestino attorno ai 30 milioni di euro: i neroverdi non hanno nessuna intenzione di fare sconti, e al momento non hanno aperto al possibile inserimento di qualche contropartita tecnica. La Lazio a la Roma, dal canto loro, non sono andati oltre qualche timido sondaggio: una vera e propria trattativa non è ancora cominciata, e non è detto che inizi. Scambio di informazioni, dunque: staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane potrà nascere qualcosa di più concreto.