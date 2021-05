Il colpo Cristiano Ronaldo alla Roma a questo punto non è più un semplice sogno. Ecco le ultimissime sul possibile colpo.

Il calciomercato ufficialmente non è ancora partito, ma la progettazione del futuro, le basi per la stagione successiva vanno create con anticipo. Quello che ha fatto la Roma ormai qualche settimana fa con l’annuncio dell’arrivo in panchina di José Mourinho è un qualcosa di diverso rispetto a quello che era sempre accaduto nella capitale. La sensazione è che veramente questa volta la famiglia Friedkin possa pensare anche ad un altro colpo in entrata, questa volta in campo, un giocatore in grado di fare la differenza. In attesa di capire quale sarà il ruolo, il gm Tiago Pinto pensa comunque a rinforzare la rosa con degli acquisti mirati.

Calciomercato Roma, trattativa con la Juventus per Ronaldo

Secondo quanto riportato dall’emittente ‘Top Calcio 24‘ sarebbe partita ufficialmente la trattativa tra la Roma e la Juventus per portare nella capitale Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, assistito da Jorge Mendes, nonché agente anche di Mourinho, ha un contratto con i bianconeri fino al giugno 2022, ma potrebbe però liberarsi anche per il suo pesantissimo ingaggio, cosa che comunque non dispiacerebbe alla Juventus, che dovrà comunque capire se andare fino a fine contratto con il portoghese.