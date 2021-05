Calciomercato Roma, nessun riscatto per il giallorosso | La situazione

Importante aggiornamento per il calciomercato della Roma. Il giocatore non verrà riscattato in questa stagione.

Il reparto offensivo giallorosso potrebbe essere leggermente diverso da quello attuale dopo la sessione di calciomercato estiva che tra poco partirà. Difficilmente verrà rivoluzionato, almeno al centro dell’attacco, ma mai dire mai. Per quanto riguarda Edin Dzeko, il centravanti bosniaco ha ancora un altro anno di contratto a cifre molto alte, circa 7,5 milioni di euro. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, anzi chissà il neo tecnico giallorosso abbia già parlato con lo stesso calciatore. Ben diverso, invece, il discorso legato a Borja Mayoral. Infine la Roma proverà a regalare all’allenatre portoghese anche un altro attaccante centrale che possa far concorrenza ai primi due.

Calciomercato Roma, le ultime su Borja Mayoral

Per l’attaccante spagnolo c’è da segnalare un aggiornamento. Il giocatore classe ’97, che alla sua prima stagione in giallorosso ha realizzato 17 reti e fornito 7 assist, è di proprietà del Real Madrid. La formula prevede che la Roma ha il prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, se il riscatto dovesse avvenire in questa sessione di mercato, oppure a 20 milioni di euro se il riscatto dovesse avvenire tra un anno. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, il club giallorosso avrebbe deciso di non esercitare il riscatto anticipato e di attendere così un’altra stagione. Intanto in uscita si registra anche la possibile permanenza di Nzonzi al Rennes, si cerca l’accordo definitivo tra i due club.