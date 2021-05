Questo lunedì è tempo di Europei Under 21, in programma ci sono infatti i quarti di finale del torneo che vede tra i protagonisti anche gli azzurrini di Nicolato. Un’occasione per studiare da vicino dei possibili obiettivi di calciomercato, e il discorso vale anche per la Roma. Tiago Pinto e Mourinho non mancheranno di vedere in azione quelli che potrebbero diventare degli obiettivi nel corso della sessione estiva di calciomercato.

