Calciomercato Roma, futuro Mkhitaryan | Tentativo last minute di Raiola

Calciomercato Roma, il futuro di Mkhitaryan verrà scoperto entro la mezzanotte di oggi. Su di lui c’è l’interesse di diverse squadre.

Il mercato della Roma entra sempre di più nel vivo. Mourinho e Pinto sono già al lavoro per rafforzare la squadra in questa sessione estiva. Per prima cosa, ancor prima delle cessioni e degli acquisti, ci saranno da valutare i rinnovi e i riscatti di alcuni giocatori.

Uno di questi è senza dubbio Henrikh Mkhitaryan. Il rinnovo dell’armeno in casa giallorossa è il tema portante di questi giorni di mercato. L’attaccante della Roma dovrà decidere se rimanere a Trigoria per altre due stagioni o liberarsi a zero, scegliendo la piazza che più gli convince per continuare la sua carriera.

Calciomercato Roma, Raiola offre l’armeno alla Juventus

Come riporta il giornalista Paolo Bargiggia, il procuratore di Mkhitaryan, Mino Raiola, avrebbe offerto il suo assistito alla Juventus. I bianconeri sarebbero in forte pressing anche sul trequartista del Milan, Hakan Chalanoglu. Per lui pronto un contratto di 5 anni a 4 milioni netti a stagione.

Se però non dovesse andare a buon termine la trattativa per l’attaccante turco, allora la squadra bianconera potrebbe buttarsi su Mkhitaryan. Il tempo sicuramente non è dalla loro parte però, visto e considerato che l’armeno ha solamente 24 ore di tempo per decidere se liberarsi a zero dalla Roma o rinnovare il contratto con la società giallorossa.

Quel che è certo è che entro massimo domani avremo le idee più chiare sul futuro di Henrikh Mkhitaryan.