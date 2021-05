Calciomercato Roma, soldi pesanti dalla Premier League | Mourinho vacilla

Calciomercato Roma, ci sono delle offerte pesanti dalla Premier League: José Mourinho inizia a vacillare seriamente.

La Roma ha ingaggiato uno degli allenatori più vincenti liberi sul mercato: José Mourinho. E per accettare i giallorossi, lo “Special One” avrà avuto senza dubbio delle garanzie dal punto di vista economico. E cioè che la nuova proprietà Friedkin vuole assecondare i suoi desideri e accontentarlo in sede di calciomercato anche mettendo mani al portafogli.

Insieme al general manager Tiago Pinto e con dietro anche la regia del potente procuratore Jorge Mendes, José Mourinho avrà carta bianca e proverà a mettere su una squadra capace di vincere subito. Il progetto è triennale e gli sarà dato tempo per vincere un trofeo, ma Mourinho non è un tipo che si accontenta facilmente: vorrà tutto e al più presto.

Calciomercato Roma, le “big” della Premier League su Mancini

Tra le garanzie ricevute, sicuramente Mourinho avrà chiesto la conferma dei migliori calciatori presenti in rosa. Allo stesso tempo però, l’allenatore portoghese in caso di offerte molto vantaggiose potrebbe essere pronto a fare anche un’eccezione, come scrive la “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. Non va dimenticato che l’Inter vinse il Triplete vendendo l’estate precedente quello che era considerato il suo calciatore più forte, Zlatan Ibrahimovic.

In questo caso la Gazzetta dello Sport parla di Gianluca Mancini come calciatore che tra quelli della nazionale italiana hanno più mercato in Premier League. A bilancio Mancini attualmente sta a circa 15 milioni e non sarebbe difficile trovare squadre pronte a sborsare almeno il doppio, soprattutto in Premier League, dove Arsenal, Everton, Manchester United e Tottenham, tra le altre, sono a caccia di rinforzi difensivi.

E così davanti a un’offerta di 40-50 milioni per Mancini, Mourinho potrebbe seriamente vacillare.