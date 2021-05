Calciomercato Roma, rinnovo Mkhitaryan | Annuncio dell’ultim’ora

Calciomercato Roma, rinnovo Mkhitaryan: la decisione è presa. Le ultimissime sul futuro dell’armeno, che ha sciolto le riserve

🚨 Al fotofinish è arrivato il sì! #Mkhitaryan rinnoverà il contratto con la Roma! L’armeno convinto della proposta di Tiago Pinto e del nuovo progetto: il suo futuro è nella capitale! #ASRoma #Calciomercato pic.twitter.com/dLdGTwMrFB — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) May 31, 2021

Calciomercato Roma Mkhitaryan | Si vociferava da tanto tempo di un possibile rinnovo di Mkhitaryan, e finalmente è arrivata la tanto attesa fumata bianca. L’armeno si è convinto a sposare nuovamente la causa giallorossa, sebbene nelle ultime ore sembrava fosse finito nel mirino del Milan, disposto ad investire sull’ex Arsenal per il dopo Calhanoglu. E invece, con un vero e proprio colpo di coda, degno dei migliori di film, all’ultimo respiro è arrivato il sì di Mkhitaryan, incuriosito dal nuovo progetto Mourinho e dalla proposta messa sul piatto dai vertici dirigenziali giallorossi.

Non sono state ancora rese note le cifre ufficiali del nuovo contratto, per le quali bisognerà aspettare l’ufficialità, attesa a strettissimo giro di posta: si tratterà sicuramente di un contratto pluriennale, come vi abbiamo raccontato da tempo. Quello che conta è che la Roma potrà contare anche per le prossime stagioni sull’apporto dell’armeno: è lui il primo “rinforzo” della gestione Mou. Finalmente ci siamo…