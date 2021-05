Calciomercato Roma, continuano i casting per la scelta del futuro centravanti: ai tanti nomi susseguitisi se n’è aggiunto un altro, questa volta legato ad una squadra spagnola.

Mentre il futuro di Edin Dzeko resta ancora un enigma, i giallorossi continuano a cercare un profilo che possa rappresentare il centravanti dei capitolini per i prossimi anni.

Con ogni probabilità Borja Mayoral resterà nella Capitale: Pinto non lo riscatterà subito ma ha comunque intenzione di rispettare quell’accordo di prestito biennale con il Real Madrid prima di valutarne l’acquisto definitivo la prossima estate.

Per quanto concerne il centravanti bosniaco, invece, il futuro di quest’ultimo sarà forse più chiaro quando si sentirà con mister Mourinho. Al momento non si registrano grandi novità ma va segnalato che l’ex City appare più vicino alla permanenza di quanto non lo fosse circa un mese fa.

Prima dell’approdo dello Special One, la rescissione consensuale tra Edin e i giallorossi era praticamente cosa fatta. L’annuncio del nuovo mister, invece, ha acuito l’entusiasmo non solo della piazza ma anche dei singoli giocatori e non è da escludersi che Dzeko possa alla fine convincersi a restare ulteriormente.

Calciomercato Roma, giallorossi interessai a Gerard Moreno

Indipendentemente dalla conclusione della vicenda su descritta, a Trigoria hanno capito che servirà comunque un attaccante esperto e pronto, che possa fare la staffetta con Mayoral e lo stesso Dzeko per poi divenire il titolarissimo dei prossimi anni.

Come non accadeva da tempo, dunque, la Roma potrebbe il prossimo anno contare su tre centravanti: lo testimoniano i tanti sondaggi fatti in queste settimane per vari profili internazionali.

In particolar modo, stando a quanto riportato da Fichajes.net, Pinto avrebbe messo nel mirino Gerard Moreno. Il ventinovenne milita nel Villareal, fresco vincitore dell’Europa League, ha quest’anno totalizzato ben 30 reti in 48 presenze. Rappresenta una delle speranze più importanti per la Spagna in vista di Euro2020.

La dirigenza del sottomarino giallo sarebbe anche disposta a privarsene ma vorrebbe procrastinare qualsivoglia discorso alle settimane successive all’Europeo. La speranza è che Moreno possa distinguersi per grandi prestazioni anche con la casacca nazionale così che il suo prezzo possa crescere ancora di più.

Tra le interessate, oltre alla Roma, figurano però anche il West Ham e il Newcastle.