Calciomercato Roma, bomba Sportmediaset | Mourinho su Insigne

Calciomercato Roma, Mourinho ha chiesto degli sforzi economici alla società, soprattutto in attacco, dove potrebbe arrivare un giocatore del Napoli.

Il mercato entra nel vivo e le voci dei trasferimenti si fanno sempre più forti. Per quanto riguarda la Roma, José Mourinho e Tiago Pinto stanno già lavorando in vista della prossima stagione. In questa sessione estiva del calciomercato si interverrà su tutti i reparti, ma senza spese eccessive.

Uno di questi ruoli è senza dubbio l’attacco. Lo Special One sa che a questa squadra manca, oltre al centravanti da 30 gol a stagione, anche un vero fantasista che possa infiammare la piazza capitolina con i suoi tocchi e la sua classe.

Calciomercato Roma, Mourinho tenta Insigne

Come riportato da Sportmediaset nel corso del tg sportivo in onda su Italia 1, la Roma sarebbe interessata a Lorenzo Insigne. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha senza dubbio complicato il rinnovo (Insigne va in scadenza nel 2022).

Il fantasista del Napoli guadagna attualmente 4,5 milioni di euro, ma vorrebbe arrivare a prenderne 6 netti a stagione. I giallorossi monitorano la situazione e, nel caso l’esterno della Nazionale non dovesse rinnovare il contratto con la squadra partenopea, si potrebbe scatenare un’asta con il Milan.

Mourinho potrebbe essere l’arma vincente per convincere il giocatore a trasferirsi nella Capitale e lasciare quindi la sua Napoli. Allo Special One piacciono questo tipo di calciatori e Insigne è davanti ad un bivio, visto che non è un mistero che il suo rapporto con i tifosi napoletani si sia incrinato negli ultimi anni.

L’azzurro, probabilmente dopo la fine degli Europei, penserà seriamente al suo futuro. Dovrà scegliere se legarsi a vita al suo Napoli, giurandogli amore eterno, o altrimenti provare una nuova esperienza magari sempre in Italia.