Calciomercato Roma, richiesta Mou | C’è la fila per il centrocampista

Calciomercato Roma, piace a Mourinho: asta per il mediano. Le ultime indiscrezioni sulle mosse dei giallorossi

Calciomercato Rona Nandez Xhaka / Idee chiare, manovre di mercato condotte sottotraccia. Così si potrebbe sintetizzare il calciomercato condotta dalla Roma fino a questo momento, che con l’arrivo di Josè Mourinho vuole aprire un ciclo importante non soltanto in Italia, ma anche in Europa.

Affinché ciò avvenga, però, è importante rinforzare quei settori che hanno evidenziato alcune lacune, che possono essere tanto tecniche, quanto quantitative. In quest’ultima direzione va letta la richiesta dello Special One di un mediano di spessore, in grado di fare filtro e dare impulso all’azione. Xhaka è molto più di un’idea, ma non è l’unico centrocampista sul taccuino di Tiago Pinto, che continua a monitorare con un certo interesse anche la situazione Nandez.

Calciomercato Roma, piace Nandez: asta in arrivo?

Forza fisica, dinamismo, corsa ed aggressività: queste le doti che rendono Nandez per certi aspetti una mezzala unica nel suo genere. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i contatti per il mediano continuano ad andare avanti; tuttavia, non ci sarebbero soltanto i giallorossi sulle tracce del calciatore, che fa gola anche all’Inter, che potrebbe imbastire un affare inserendo nella trattativa Nainggolan, e al Leeds ( fonte: L’Unione Sarda).

Qualcosa potrebbe smuoversi già nei prossimi giorni: la Roma punta Xhaka ma non molla Nandez, l’Inter prova il colpo di goda: staremo a vedere chi la spunterà.