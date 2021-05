Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Il Barca fiuta il colpaccio

Calciomercato Roma, il Barcellona mette gli occhi sul gioiello giallorosso: servono almeno 35 milioni per concretizzare l’acquisto

Calciomercato Roma Pellegrini Barcellona / Sarà una sessione estiva di calciomercato piuttosto atipica quella che vivremo nei prossimi mesi, in cui le big del nostro campionato da un lato vorranno rinforzare le rose a disposizione dei propri allenatori, ma dall’altro proveranno a monetizzare da qualche cessione importante. Dopo l’approdo di Mou sulla panchina giallorossa, è partita una vera e propria caccia all’uomo: quali saranno i prossimi colpi di Tiago Pinto? Difficile dirlo, ma intanto i capitolini sono impegnati su un altro fronte: quello relativo ai rinnovi dei vari contratti.

Uno dei casi “spinosi” da risolvere è quello concernente il contratto di Lorenzo Pellegrini che, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato. Sebbene la situazione appaia sostanzialmente sotto controllo, con i vertici dirigenziali capitolini che si incontreranno con l’entourage del calciatore dopo la fine degli Europei per cercare di mettere nero su bianco, chiaramente i rumours e le indiscrezioni impazzano. E c’è un ultim’ora dalla Spagna assolutamente clamorosa.

Calciomercato Roma, il Barcellona sonda Pellegrini | La situazione

Calciomercato Roma Pellegrini | Come riportato da Don Balon, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini: un sondaggio a scopo esplorativo, per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia comunque molto complicata. La Roma, dal canto suo, sebbene ad un anno dalla naturale scadenza del contratto, continua a valutare il suo capitano non meno di 35 milioni di euro, ma non è neanche detto che, qualora dovesse arrivare quell’offerta, la dirigenza giallorossa entri nell’ordine di idee di accettarla. I blaugrana vedrebbero bene Pellegrini nell’ottica di un dopo Pjanic, ormai ai ferri corti con l’ambiente: tanto è vero che si vocifera di un possibile ritorno alla Juventus per il bosniaco.

Tuttavia, l’operazione Pellegrini-Barca è, ad uno sguardo lucido, molto difficile, per non dire impraticabile: “Lollo” è considerato un punto di riferimento importante per la squadra: un collante, tra ciò che la Roma è stata, e ciò che si accinge ad essere. Un leader carismatico dentro e fuori dal campo: il Barca è avvertito, le speranze di arrivare al capitano sono ridotte al lumicino.