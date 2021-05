Calciomercato Roma, interessa un “esubero” del Real Madrid: si tratterebbe di una richiesta esplicita di Mourinho. Le ultime

Calciomercato Roma Mourinho | Ore assolutamente concitate in casa Roma. La dirigenza capitolina, abile a muoversi nell’ombra in occasione dell’approdo nella Capitale di Josè Mourinho, sta programmando i prossimi colpi in vista di una sessione estiva di calciomercato che si preannuncia razionale ed intelligente.

Ringiovanire, per quanto possibile, la rosa, abbassare il monte ingaggi e puntellare l’organico con acquisti di qualità, futuribili, ma che possano dare il loro contributo anche nell’immediato. Caratteristiche che si “sposano” bene con l’ultima indiscrezione che proviene dalla Spagna, e più precisamente da Don Balon: secondo il portale iberico, infatti, la Roma avrebbe messo gli occhi sul giovane Rodrygo Goes, che non è riuscito ad imporsi al Real Madrid, e potrebbe essere ceduto a fronte di un’offerta soddisfacente.

Calciomercato Roma, sondaggio per Rodrygo | La risposta del Real

L’ex Santos ha disputato 22 presenze in campionato e 11 in Champions League, ma molte di queste da subentrato, timbrando le marcature in 2 circostanze: nelle gerarchie di Zidane, era stato scavalcato da Lucas Vasquez, che offriva maggiori garanzie in termini di corsa ed aggressività. Mourinho crede di poterlo valorizzare, e la Roma avrebbe effettuato alcuni sondaggi a scopo esplorativo, che fino ad ora non hanno prodotto nulla di concreto.

Florentino Perez, infatti, chiede almeno 40 milioni di euro ( grossomodo la stessa cifra che mise sul piatto per acquistarlo) e non intende assolutamente mettere a bilancio minusvalenze. Da scartare l’ipotesi prestito: Rodrygo resta al Real, a meno di offerte irrinunciabili.